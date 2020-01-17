Медведев перед уходом выделил миллиарды на ледокол

29 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/6/, смотреть варианты >>
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/stuccoing/plinth/, лучшие цены здесь.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/flat/pod-klyuch/loggia/other/balkon/, варианты >>



Политика В России
(2004) |

Медведев перед уходом выделил миллиарды на ледокол

Российское правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб.

Средства пойдут на строительство атомного ледокола нового поколения "Лидер". Постановление об этом 15 января подписал уже бывший глава кабмина Дмитрий Медведев. Это одно из последних подписанных Медведевым в должности премьера  документов. 

Общая сумма вложений в проект составляет 127 млрд 576 млн 979 тыс. руб. Заказчиком "Лидера" является госкорпорация "Росатом". Окончание строительства ледокола запланировано на 2027 год. Его мощность составит 120 МВт, сообщает РБК.

Ранее Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития атомного ледокольного флота России рассказал о строительстве новых ледоколов "Лидер", которые будут строиться в стране для проходки по всему маршруту Севморпути круглогодично.

Весной 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на строительство ледоколов для Северного морского пути потребуется 500 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Медведев перед уходом выделил миллиарды на ледокол

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Медведев, ледокол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров