Медведев перед уходом выделил миллиарды на ледокол

Российское правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб.

Средства пойдут на строительство атомного ледокола нового поколения "Лидер". Постановление об этом 15 января подписал уже бывший глава кабмина Дмитрий Медведев. Это одно из последних подписанных Медведевым в должности премьера документов.

Общая сумма вложений в проект составляет 127 млрд 576 млн 979 тыс. руб. Заказчиком "Лидера" является госкорпорация "Росатом". Окончание строительства ледокола запланировано на 2027 год. Его мощность составит 120 МВт, сообщает РБК.

Ранее Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития атомного ледокольного флота России рассказал о строительстве новых ледоколов "Лидер", которые будут строиться в стране для проходки по всему маршруту Севморпути круглогодично.

Весной 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на строительство ледоколов для Северного морского пути потребуется 500 млрд руб.