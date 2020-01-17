Зеленский на два года понизил призывной возраст

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, по которому с 2020 года в армию начнут призывать молодых людей от 18 лет.

До сих пор в украинскую армию призывали тех, кто достиг 20 лет. При этом призывной возраст заканчивается в 27 лет, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины в части обучения войск. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, на которое был приглашен экс-главы Генштаба ВСУ Виктор Муженко и которая транслировалась на NATO News.

По воспоминаниям украинских боевиков, воевавших против Донбасса в 2014 году, уже тогда их тренировали западные инструкторы.