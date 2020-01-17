Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером

Первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов.

Об этом сообщили три федеральных чиновника. Сейчас единственным и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, который курирует в кабмине экономический блок.

Белоусов – экономист по образованию. Он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов.

Также Белоусов был одним из разработчиков экономической программы Путина 2018 года, сообщают "Ведомости".

15 января после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.