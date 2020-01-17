Путин и Трамп могут обсудить украинскую тематику

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут поднять тему Украины во время беседы, сообщила советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй.

По ее словам, в следующем разговоре может встать вопрос хакерских атак на украинскую газовую компанию Burisma. Сообщалось, что злоумышленники пытались найти компромат на сына бывшего вице-президента США и участника нынешней президентской гонки Джо Байдена: Хантер Байден работал в совете директором компании.

Ранее сообщалось, что группа хакеров, работающих на ГРУ, пыталась взломать сайт компании Burisma, сообщает Lenta.ru.

Напомним, американские конгрессмены допустили импичмент Трампа, который будто бы просил Зеленского ускорить расследование против Байдена, сына которого Хантера Байдена при администрации Барака Обамы сделали членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings.

Байден, который является вероятным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года, обвинил Трампа в "крайнем злоупотреблении властью".