Ространснадзор внепланово проверит "ИрАэро"
Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчика "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту "Домодедово".
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 16 января самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", совершавший чартерный рейс по маршруту Сабетта – Москва, экстренно сел на третью, недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".
Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.