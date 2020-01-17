Ространснадзор внепланово проверит "ИрАэро"

Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчика "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту "Домодедово".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 января самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", совершавший чартерный рейс по маршруту Сабетта – Москва, экстренно сел на третью, недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово".

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.