Путин включил Мишустина в состав Совбеза

Российский президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.

Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Ещё через некоторое время стало известно, что его кресло займёт глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Исходя из тезисов послания и новой должности экс-премьера (заместитель председателя Совета Безопасности) можно утверждать, что окончательное решение о варианте трансфера власти ещё не принято. Путин, перераспределив полномочия между различными структурами, обозначил основные сценарии его развития: Государственная Дума, Государственный Совет, Совет Безопасности, Совет Федерации, Конституционный суд. И оставил себе возможность маневрировать между ними в зависимости от внутренней и внешней политической конъюнктуры.