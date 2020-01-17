29 Июля 2020
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Политика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин включил Мишустина в состав Совбеза

Российский президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.

Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Ещё через некоторое время стало известно, что его кресло займёт глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Исходя из тезисов послания и новой должности экс-премьера (заместитель председателя Совета Безопасности) можно утверждать, что окончательное решение о варианте трансфера власти ещё не принято. Путин, перераспределив полномочия между различными структурами, обозначил основные сценарии его развития: Государственная Дума, Государственный Совет, Совет Безопасности, Совет Федерации, Конституционный суд. И оставил себе возможность маневрировать между ними в зависимости от внутренней и внешней политической конъюнктуры.

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Путин включил Мишустина в состав Совбеза

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Теги: Мишустин, Совбез



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