29 Июля 2020
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Общество Курганская область
снеговик (2020) | Фото: vk.com Андрей Потапов

Глава Кургана рассказал о сломанном снеговике, которого увезут с площади имени Ленина

Глава Кургана Андрей Потапов на своей странице в соцсети "Вконтакте" рассказал о сломанной фигуре снеговика, которую перед новогодними праздниками установили на площади имени Ленина.

Потапов отметил, что фигуру сломали и утром 17 января ее увезут в мастерскую для ремонта.

"Арт-объект сегодня был сломан по неосторожности, либо, во что не хочется верить, кто-то сделал это намеренно", - пояснил глава города.

Потапов добавил, что поломка небольшая и снеговика обязательно привезут обратно.

Стоит отметить, что в 2019 году в Кургане появилось множество арт-объектов, которые страдают от рук злоумышленников. В соцсетях пользователи пишут, что менталитет зауральцев таков, что все хорошее им всегда необходимо сломать.

снеговик(2020)|Фото: vk.com Андрей Потапов

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Глава Кургана рассказал о сломанном снеговике, которого увезут с площади имени Ленина

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Теги: Курган, площадь, фигура, снеговик, Андрей Потапов



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