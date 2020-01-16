Глава Кургана рассказал о сломанном снеговике, которого увезут с площади имени Ленина

Глава Кургана Андрей Потапов на своей странице в соцсети "Вконтакте" рассказал о сломанной фигуре снеговика, которую перед новогодними праздниками установили на площади имени Ленина.

Потапов отметил, что фигуру сломали и утром 17 января ее увезут в мастерскую для ремонта.

"Арт-объект сегодня был сломан по неосторожности, либо, во что не хочется верить, кто-то сделал это намеренно", - пояснил глава города.

Потапов добавил, что поломка небольшая и снеговика обязательно привезут обратно.

Стоит отметить, что в 2019 году в Кургане появилось множество арт-объектов, которые страдают от рук злоумышленников. В соцсетях пользователи пишут, что менталитет зауральцев таков, что все хорошее им всегда необходимо сломать.