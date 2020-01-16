28 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
авария, трасса (2020) | Фото: ГИБДД Свердловской области

На Среднем Урале в аварии пострадали три человека - среди них ребенок

На Среднем Урале на трассе "Нижние Серги - Михайловск - Арти" произошла авария, в которой пострадали три человека.

Женщина-водитель 1985 года рождения не справилась с управлением "Фольксваген Поло" - на повороте машину занесло и она врезалась в "Ладу".

Пострадала сама женщина, ее 4-летний сын и пассажир "Лады", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

Ребенка автоледи везла на переднем пассажирском сидении в автокресле, которое не соответствовало росту и весу ребёнка. Ремни автокресла были отстегнуты.

авария, трасса(2020)|Фото: ГИБДД Свердловской области

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На Среднем Урале в аварии пострадали три человека - среди них ребенок

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Теги: авария, трасса, Нижние Серги, Первоуральск, ДТП, травмы, ребенок, пострадавшие



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