Названы фамилии трех уральских губернаторов, которые потенциально могут стать новыми министрами Мишустина

Telegram-канал "Зеленая папка" назвал фамилии глав российских регионов, которые потенциально могут стать новыми министрами в правительстве премьера Михаила Мишустина.

Среди них - три уральских губернатора: глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пермский губернатор Максим Решетников.

Также в список "зеленой папки" попали Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Алексей Дюмин, Олег Кожемяко и Дмитрий Миронов.

Напомним, 15 января после послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ.