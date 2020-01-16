Названы фамилии трех уральских губернаторов, которые потенциально могут стать новыми министрами Мишустина

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/plumbers/washing/kitchen/, выбирай нас!
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/chelyabinsk/gruzovoetaksi/ тут.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/tile/service/cuttingtiles/45degrees/, выбирай!



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России Пермский край
ПМЭФ-2019, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Названы фамилии трех уральских губернаторов, которые потенциально могут стать новыми министрами Мишустина

Telegram-канал "Зеленая папка" назвал фамилии глав российских регионов, которые потенциально могут стать новыми министрами в правительстве премьера Михаила Мишустина.

Среди них - три уральских губернатора: глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пермский губернатор Максим Решетников.

Также в список "зеленой папки" попали Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Алексей Дюмин, Олег Кожемяко и Дмитрий Миронов.

Напомним, 15 января после послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы фамилии трех уральских губернаторов, которые потенциально могут стать новыми министрами Мишустина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: губернаторы, регионы, правительство, министры, новый состав



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2020 10:47 Мск Куйвашев рассказал о знакомстве с новым премьер-министром РФ и запросе на обновление
Ранее 17.01.2020 10:25 Мск Свердловский губернатор не получал предложений о работе в новом Правительстве России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров