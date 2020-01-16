Аналитик назвал технически возможным ослабление валютного курса до 200 рублей за доллар

На Гайдаровском форуме руководитель центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил о колебаниях валютного курса. Некоторые СМИ написали, что он якобы заявил: "Курс рубля скоро может составить 200 рублей за доллар".

Однако Ведев сказал немного иначе. Он отметил, что "участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону и движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, а в сторону 40 рублей невозможно".

Как пишет Lenta.ru, Ведев возмутился этими заявлениями и объяснил свою позицию. Он отметил, что такая информация действительности не соответствует.

"Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером", - отметил Ведев.

Ранее он отмечал, что политика Министерства финансов РФ по покупке иностранной валюты за нефтегазовые сверхдоходы казны в рамках бюджетного правила ведет к тому, что министерство формирует основной спрос на валюту.