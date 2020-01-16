28 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Судебный пристав, которая полгода не могла вернуть долг из-за "сломанных электронных ключей", уволена после публикации Накануне.RU

В Екатеринбурге судебный пристав-исполнитель Наталья Кочергина не вышла на работу после публикации Накануне.RU.

В статье было рассказано о том, как одному из уральских предпринимателей сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств УФССП по Свердловской области не могут полгода перевести взысканные деньги из-за якобы сломанного оборудования (общая сумма долга - около 10 млн руб.). В инстанции не смогли за долгие месяцы поставить специальную электронную подпись.

Об этом нашему СМИ рассказал источник, не нашедший сегодня госслужащую на рабочем месте. На вопросы о том, когда женщина придет на работу в отдел по адресу улица Генеральская, 6, ее коллеги ответили, что она здесь больше не работает.

Между тем, журналисту Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области заявили о том, что кадровая перестановка не помешает разобраться с проблемой предпринимателя.

"При увольнении судебного пристава-исполнителя исполнительное производство передается на исполнение действующему судебному приставу-исполнителю, при этом в рамках законодательства продолжается работа по принудительному исполнению", - подытожили в ведомстве.

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Судебный пристав, которая полгода не могла вернуть долг из-за "сломанных электронных ключей", уволена после публикации Накануне.RU

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Теги: приставы, долг, спор, увольнение



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