В Екатеринбурге дом, из которого вещал диктор Левитан, переделают в музей за 32 миллиона

В уральской столице в 75-летию Победы появится новый музей. Дом, расположенный на улице Радищева, откуда во время Великой Отечественной войны вещал диктор Юрий Левитан, переделают в памятное место. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на заседании правительства Свердловской области рассказал вице-губернатор Павел Креков.

"Именно здесь размещалось место, откуда вещало Совинформбюро. В этом кабинете будет открыта дополнительная музейная экспозиция, которая, как мы рассчитываем, привлечет дополнительных туристов и после юбилейного года", - отметил замглавы региона.

Как стало известно, сама экспозиция получит название "Свердловск. Говорит Москва". На проект из регионального бюджета было выделено 32 млн руб.