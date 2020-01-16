28 Июля 2020
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Общество В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин закрыл вопрос принятия закона о "семейном насилии"?

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию закрыло даже саму тему принятия закона "о профилактике семейно-бытового насилия". Об этом он сказал на канале "Царьград".
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По его мнению, объявление высшим национальным приоритетом сбережение и приумножение народа и задача поддержки семьей с детьми ставят точку в обсуждении скандального закона.

"И даже речи теперь быть не может о каком-то законе о "семейно-бытовом насилии", - сказал Малофеев.

"Вторжение в семью невозможно. Это то место, где никакие общественные организации, какие-то органы опеки и попечительства не имеют никаких прав и не должны находиться. И вот это президент подтвердил своими словами о любви в семье", - добавил Малофеев.

Что касается реальных случаев насилия, он полагает, что и нынешнее законодательство дает все возможности для привлечения нарушителей к ответственности. Об этом говорил и Путин на большой пресс-конференции 19 декабря.

Накануне.RU также отмечало, что этот закон противоречит задаче поддержки семей и может перевесить соответствующие меры.

Напомним, прием предложений по изменению законопроекта "о профилактике семейно-бытового насилия" закончился 15 декабря. После этого данная тема поутихла. Прав ли в своем предположении Малофеев, покажут ближайшие месяцы - вернутся ли авторы законопроекта к его дальнейшему продвижению или нет. Добавим также, что против законопроекта как явно антисемейного выступили почти 200 общественных организаций. А его текст разрабатывали 35 организаций, из которых 24 зарегистрированы в качестве иностранных агентов.

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Путин закрыл вопрос принятия закона о "семейном насилии"?

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Теги: семейно-бытовое насилие, сбн, закон о шлепках, насилие, семья, Владимир Путин



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