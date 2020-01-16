28 Июля 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
краснознаменная группа, плотинка (2014) | Фото: gelio-nsk.livejournal.com

В Свердловской области появятся города трудовой доблести

На Среднем Урале официально закрепят новый статус муниципалитетов. Так в регионе появятся "города трудовой доблести". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Убежден, что в нашей области такого звания достоин каждый город. И я прошу Сергея Бидонько после принятия закона подготовить с муниципальными властями необходимые пакеты документов", - заявил глава региона.

Отметим, что сегодня за введение звания "Город трудовой доблести" проголосовала Госдума. Звание было предложено президентом.

Звание предназначено для городов, "жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм". Основаниями для этого будет награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

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В Свердловской области появятся города трудовой доблести

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Теги: город трудовой доблести, Евгений Куйвашев



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