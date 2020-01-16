28 Июля 2020
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Политика В России
Деление Ливии, нефтяные зоны, Триполитания, Феццан, Киренаика (2012) | Фото: Накануне.RU

Эрдоган объявил о вводе войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию, чтобы поддержать Правительство народного согласия.

Эрдоган намерен сделать Ливию полноценным партнером Турции, способным контролировать собственные границы, в том числе морские. "Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции", – цитирует Infox президента Турции.

В ходе переговоров, недавно завергшившихся в Москве, оппонент Правительства народного согласия Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение об отводе войск от ливийской столицы. А решение об отправке турецких войск принято за несколько дней до нового саммита, который должен был состояться в Берлине.

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Эрдоган объявил о вводе войск в Ливию

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Теги: Ливия, Турция, Эрдоган, Хафтар



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