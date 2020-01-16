Плюсовая температура. В Курганскую область придут мокрый снег, метель и сильный ветер

В Курганской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами метель, усиление ветра и плюсовые температуры.

Сотрудники ГИБДД обращаются к зауральцам с призывом соблюдать предельную осторожность в дальних поездках. Днем на дорогах региона будет плюсовая температура, а ночью - минусовая. Из-за этого на трассах будет скользко.

Молодым водителям госавтоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.