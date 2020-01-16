28 Июля 2020
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Общество Курганская область
уборка снега (2018) | Фото: Накануне.RU

Плюсовая температура. В Курганскую область придут мокрый снег, метель и сильный ветер

В Курганской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами метель, усиление ветра и плюсовые температуры.

Сотрудники ГИБДД обращаются к зауральцам с призывом соблюдать предельную осторожность в дальних поездках. Днем на дорогах региона будет плюсовая температура, а ночью - минусовая. Из-за этого на трассах будет скользко.

Молодым водителям госавтоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

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Плюсовая температура. В Курганскую область придут мокрый снег, метель и сильный ветер

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Теги: Курган, тепло, температура, Зауралье, метель, ветер, мокрый снег, дороги, ГИБДД



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