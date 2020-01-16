Госдума запретила добавляться в соавторы законов, уже внесённых на рассмотрение

Госдума одобрила запрет на добавление соавторов в законопроекты, которые уже внесены на рассмотрение нижней палаты парламента, передает корреспондент Накануне.RU. При этом постановление думы не ограничивает количество соавторов законопроектов, но записываться в авторский коллектив нужно будет до внесения закона.

"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться", — рассказал ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас депутаты имеют достаточно широкие возможности для присоединения к авторскому составу.

"Необходимо эту порочную практику прекратить", - заключил председатель Госдумы. Такая мера "повысит и качество законопроекта, и, самое главное, авторство будет налицо", заявил Вячеслав Володин.

На этой неделе политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, представляя восьмой интегральный рейтинг эффективности депутатов Госдумы, рассказали, что многие народные избранники создают видимость бурной деятельности за счет присоединения к коллективу авторов всех подряд законопроектов. Иногда в таких "накрутках" участвуют все члены фракции.