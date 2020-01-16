Путин официально назначил Мишустина премьером

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

Спикер Госдумы отметил, что впервые при голосовании по кандидатуре премьера нет тех, кто высказался бы против.