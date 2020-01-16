28 Июля 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Надежда Волчанина (2016) | Фото: n-vartovsk.ru

Замглавы по соцполитике администрации Нижневартовска покидает должность

Заместитель главы по социальной и молодежной политике администрации Нижневартовска покидает свой пост Надежда Волчанина, сообщает телеканал "N1–Первый Нижневартовский" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, Волчанина уходит в отпуск с последующим увольнением. Причиной якобы стал "целый ком претензий". По информации канала, Волчанина якобы втянулась в аппаратные игры и у нее были конфликты с другими блоками мэрии.

Получить оперативный комментарий от администрации города не удалось. Накануне.RU направило запрос. Кто теперь займет должность пока неизвестно.

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Замглавы по соцполитике администрации Нижневартовска покидает должность

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Теги: Надежда Волчанина, замглавы по соцполитике



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 10:57 Мск В Нижневартовске назначен новый замглавы по социальной политике
Ранее 17.01.2020 13:15 Мск Власти Нижневартовска официально подтвердили увольнение замглавы по соцполитике

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