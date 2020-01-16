Замглавы по соцполитике администрации Нижневартовска покидает должность

Заместитель главы по социальной и молодежной политике администрации Нижневартовска покидает свой пост Надежда Волчанина, сообщает телеканал "N1–Первый Нижневартовский" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, Волчанина уходит в отпуск с последующим увольнением. Причиной якобы стал "целый ком претензий". По информации канала, Волчанина якобы втянулась в аппаратные игры и у нее были конфликты с другими блоками мэрии.

Получить оперативный комментарий от администрации города не удалось. Накануне.RU направило запрос. Кто теперь займет должность пока неизвестно.