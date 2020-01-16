Иностранных пилотов в российских авиакомпаниях оставят на десять лет – своих не хватает

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Воздушный кодекс и закон о положении иностранных граждан, которые позволяют заключать контракт с иностранными командирами воздушного судна на десять лет. Сейчас максимальная продолжительность контракта пять лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, законопроект поддержала только "Единая Россия". Остальные депутаты считают, что пилотов в такой важной, стратегической отрасли надо готовить внутри страны, а проваливших подготовку авиационных кадров в Росавиации и Минтрансе – наказывать. Кстати, документ внесло правительство, заявив, что в ближайшие несколько лет объем перевозок в России может увеличиться в два раза, а КВС не хватает.

В частности, замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявил, что сейчас в стране ежегодно выпускается 785 коммерческих пилотов, а потребность в них как минимум на 20% выше.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя заметила, что авиационные власти не предпринимают никаких мер по восстановлению образовательных учреждений, выпускающих летных специалистов. Она напомнила, что некоторое время назад было закрыто большое количество центров летной подготовки, где, якобы, программы не соответствовали стандартам, но при этом никак не была ликвидирована потребность отрасли в специалистах, которые эти центры готовили.