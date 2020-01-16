Задержанный по подозрению во взяточничестве министр МВД Коми работал в Кургане на высоких должностях

Задержанный в Сыктывкаре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере министр МВД по республике Коми Виктор Половников родился, а потом долгое время работал в Кургане на высоких полицейских должностях, передает корреспондент Накануне.RU.

Родился Половников в Притобольном районе региона. Начал служить в милиции в 1984 году в должности оперуполномоченного. С 1992 года работал замначальника, а потом и начальником отдела уголовного розыска ОВД по Октябрьскому району в Кургане.

С 1996 по 2001 годы Половников был замначальника управления уголовного розыска УВД Курганской области, с 2001 года - начальником УВД по городу Кургану, а после замначальника управления МВД России по Курганской области.

С 2011 года офицер работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Министром МВД России по республики Коми Половников назначен в 2015 году.

Это не первый правоохранитель высокого ранга из Курганской области, который попадает в зону внимания силовиков и судебной системы. В 2017 году условный срок получил экс-начальник УМВД России по Зауралью Игорь Решетников. Он на протяжении нескольких лет неправомерно использовал здание реабилитационного центра областного УМВД, расположенного в Кетовском районе на базе отдыха "Болдинцево". Сотрудники использовали его в качестве загородного дома, в целях организации своего личного отдыха, членов семей и приближенных лиц. Все развлечения руководящего состава зауральского МВД оплачивались за счет средств федерального бюджета, на что было затрачено более 12 млн руб.