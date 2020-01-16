В 2020 вторичная недвижимость в России подорожает вслед за новостройками

Рост цен на вторичное жилье в 2020 году - вполне вероятное событие: к такому выводу пришли аналитики портала Domofond.ru, проанализировав скачки цен на недвижимость по всей стране с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.

Исходя из данных, предоставленных Накануне.RU аналитиками портала, увеличение стоимости вторичного жилья напрямую зависит от динамики цен на новостройки. Так, по итогам прошлого года из-за взрывной волны роста цен на однокомнатные квартиры в новых домах (увеличение на 30%), выросли и цены на вторичные "двушки". По прогнозам экспертов, еще большую динамику мы сможем наблюдать в предстоящем 2020 г.

В общей сложности, за прошедший период цена "квадрата" вторичной недвижимости в России выросла с 43 тыс. 129 руб. до 45 тыс. трех руб. в среднем, что составляет 4,4%. Динамика цен на "однушки" не столь значительна (с 1 млн 580 тыс. до 1 млн 680 тыс. 24 руб.), сколько рост цен на двухкомнатные квартиры, стоимость которых увеличилась на целых 7,5% и достигла 2 млн 149 тыс. 987 руб. А вот трехкомнатные квартиры подорожали меньше всего - на 3,7% и их средняя цена продолжает находится на уровне 2,8 млн руб. Больше всего перемены затронули Новокузнецк, где стоимость "квадрата" возросла на 13,7% до 38 тыс. 569 руб., а в Кургане, напротив, цена за квадратный метр жилья снизилась на 0,8% и составляет 35 тыс. 652 руб. в среднем. Недалеко от него ушел и Саранск с понижением стоимости до 0,3%.

Комнатность Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м Динамика Однокомнатная 1 580 002 1 680 024 6,3% Двухкомнатная 2 000 000 2 149 987 7,5% Трехкомнатная 2 700 000 2 800 000 3,7%

В топ-10 городов России, где цены на вторичное жилье выросли за год, лидируют Новокузнецк (13, 7%), Подольск (11,9%) и Иркутск (11,4%). Далее идут Химки (10,8%) и Владивосток (10,4%). Аутсайдерами списка являются Хабаровск (9,4%), Сочи и Кострома (9,3%) и Балашиха, расположенная в Московской области (9,2%).

Что касается городов-миллионников, то стоимость "вторички" превысила свой средний показатель по стране в не менее, чем 10-ти городах России. На первом месте Новосибирск, с 8,8%, втором - Казань с 8,5%, на третьем месте расположился Санкт-Петербург с 7,9%. Москва заняла 7 место в рейтинге с 5,8%. Последнее же место присудили Челябинску, единственному городу-миллионнику, где процент динамики цен составил 0%.

Место в рейтинге Город Регион Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м Динамика 1 Новосибирск Новосибирская область 61 542 66 984 8,8% 2 Казань Татарстан 72 226 78 372 8,5% 3 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 108 869 117 518 7,9% 4 Нижний Новгород Нижегородская область 59 058 63 498 7,5% 5 Красноярск Красноярский край 55 424 59 035 6,5% 6 Краснодар Краснодарский край 50 253 53 487 6,4% 7 Москва Москва 185 907 196 683 5,8% 8 Воронеж Воронежская область 44 885 47 273 5,3% 9 Пермь Пермский край 51 084 53 662 5% 10 Омск Омская область 41 667 43 550 4,5% 11 Уфа Башкортостан 65 521 67 886 3,6% 12 Екатеринбург Свердловская область 67 576 69 158 2,3% 13 Самара Самарская область 53 408 54 623 2,3% 14 Ростов-на-Дону Ростовская область 55 175 56 212 1,9% 15 Волгоград Волгоградская область 45 454 45 832 0,8% 16 Челябинск Челябинская область 38 126 38 133 0%

С полным списком городов можно ознакомиться на сайте Domofond.ru.