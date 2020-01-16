28 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Сухой закон. Жители одного из микрорайонов Перми больше месяца живут без воды

Жители частного сектора в пермском микрорайоне Камский (Орджоникидзевский район) с 17 декабря живут без воды. Антимонопольщики начали проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Постадавшие вынуждены топить снег – в микрорайоне полностью нет воды. Причина – отключение компанией "НОВОГОР-Прикамье" расположенных водоразборных колонок. "Сухой закон" вынужденно введен в 50 домовладениях.

"Такие действия компании-монополиста может привести к нарушению действующего антимонопольного законодательства, - сказал заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов. - В рамках имеющихся полномочий управление проведет проверку всех обстоятельств, послуживших причиной оставления людей без воды на столь продолжительный срок".

В адрес "НОВОГОР-Прикамье" направлен запрос о предоставлении подробной информации по ситуации.

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Сухой закон. Жители одного из микрорайонов Перми больше месяца живут без воды

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Теги: микрорайон Камский, вода, Новогор-Прикамье



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Развитие сюжета:

Ранее 27.01.2020 09:36 Мск Антимонопольщики признали отсутствие воды в одном из микрорайонов Перми, незаконным

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