28 Июля 2020
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Политика В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин призвал внимательно отнестись к определению статуса Госсовета

Президент России Владимир Путин призвал внимательно отнестись к формулировкам при определении статуса Государственного совета.

"Нельзя создавать новую палату регионов, нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный Совет, его прерогативы", - цитирует РИА Новости главу государства.

Накануне, напомним, Путин в своем послании предложил "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне" и закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Госсовета.

Пока неясно, как именно будет выглядеть Госсовет в поправках к Конституции. Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что это будет орган в системе исполнительной власти.

Многие видят сходство новой планируемой конструкции российской власти с китайской моделью. Так, депутат Саратовской губернской думы Михаил Матвеев вскоре после оглашения послания предположил, что Владимир Путин "может уйти на пост главы Госсовета по китайскому варианту".

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Путин призвал внимательно отнестись к определению статуса Госсовета

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Теги: владимир путин, госсовет, конституция



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