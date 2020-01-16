Жителя Карабаша будут судить за убийство предпринимателя
50-летний житель Карабаша предстанет перед судом по обвинению в убийстве предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в январе предприниматель из Миасса на снегоходе поехал в лес около поселка Тыелга, где встретил обвиняемого. Потерпевший подозревал мужчину в причастности к поджогу его охотничьего домика. На этой почве между ними произошел конфликт.
Обвиняемый два раза выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался.
Чтобы скрыть преступление, обвиняемый закопал тело в снег, а снегоход отогнал в другое место и сжег.