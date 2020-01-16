28 Июля 2020
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

В Госдуме Мишустину предложили учесть опыт предшественника: "Не повторяйте ошибок"

Главы парламентских фракций выступили с напутствиями Михаилу Мишустину, кандидатуру которого на пост премьер-министра России выдвинул Владимир Путин.

Геннадий Зюганов, КПРФ

"Сегодня у нас появилась надежда, что можно изменить курс. Но это надо сделать совместными силами президента, правительства и парламента", - заявил в Госдуме глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что ситуацию в предыдущем правительстве загубил "безответственный" финансовый блок и предостерег Мишустина от ошибок предшественников. Также глава коммунистов предложил с умом подходить к золотовалютным резервам и перенимать опыт Примакова и его соратников в бытность того премьером. Зюганов припомнил таких "неудачников" правительства как Сердюков и Фурсенко. Он предложил брать пример с Павла Грудинина в бизнесе.

Владимир Жириновский, ЛДПР

"Есть предложение списать долги нашим гражданам. Они мучаются! Миллионы граждан ждут нашей помощи. Михаил Владимирович! Никогда не говорите отрицательно: "нет", "не будет", "отрицательно". Вы же как врач. Вы давайте надежду, может быть и вылечим страну-то! Мы требуем, чтобы президент назначал министрами только инженеров, они умеют строить управленческие процессы", - высказался Жириновский.

|Фото: youtube

Сергей Неверов, "Единая Россия"

"Дмитрий Анатольевич Медведев, лидер "Единой России", сказал мне сегодня утром поддержать кандидатуру Михаила Мишустина. Работа предстоит большая, в послании президент не просто анонсировал новые обязательства – эти обязательства должны вступить в силу уже сейчас", - заметил депутат. Он отметил, что правительству и парламенту нужно очень оперативно решить вопросы законодательного сопровождения президентских инициатив. Он, кстати, отметил, что в некоторых вопросах после смены правительства и слов президента "победил" парламент. Например, по вопросу горячего питания для школьников, против введения которого выступал финансово-экономический блок предыдущего правительства. Впрочем, Неверов заметил, что Медведев часто чутко прислушивался к пожеланиям думы. Он похвалил работу Голиковой, Патрушева и нескольких других министров, но не сказал, желает ли их появления в новом правительстве.

Сергей Миронов, "Справедливая Россия"

"Люди-то ждут перемен у себя в семье, в кошельке!", - заметил Миронов, добавив, что "государство, наконец-то, развернулось лицом к людям, к семье". Он также подчеркнул, что новое правительство должно будет учесть опыт предыдущего кабмина. "Председатель правительства должен быть беспартийным, слагать с себя партийную принадлежность, вступая в должность", - сказал Миронов. Он предложил избирателям в 2021 году на выборах Госдумы влиять через голосование на правительство, которое теперь будет утверждать парламент.

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В Госдуме Мишустину предложили учесть опыт предшественника: "Не повторяйте ошибок"

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Теги: госдума, премьер-министр, михаил мишустин, дмитрий медведев



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