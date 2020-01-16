В аэропорту Екатеринбурга снова открылись курилки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вновь начали работать курительные комнаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, всего в настоящее время открылось четыре места для курения - по два в каждом из терминалов. Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах "Изумруд" и "Топаз".

Как заверили в аэропорту, места для курения полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы, в том числе, современной вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, а также пепельницами.

Открытие мест для курения в Кольцово стало возможным после вступления в силу изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Они предусматривают возможность установки подобного оборудования в российских аэропортах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали москвича, который курил в самолете во время полета.