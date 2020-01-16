"Пусть еще столовку освятит до кучи". В спорткомплексе, где от отравления умер ребенок, освятят бассейн

Воду в бассейне спорткомплекса "Олимпия" освятят. Об этом сообщается на официальной странице спорткомплекса в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"19 января в 19.00 в честь праздника Крещения отец Олег, священнослужитель церкви Святого великомученика целителя Пантелеймона, проведет освящение воды бассейнов", - говорится в сообщении спорткомплекса.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

"Может больше трагедий не будет..." - высказалась подписчица Анна. Пользователь с ником Sniper Perm выразил мнение, что "Олимпия сошла с ума". "Ничего не имею против религии, но спорткомплекс это светский объект, подобные мероприятия, на мой взгляд, в нем неуместны", - отметил подписчик Антон. Интернет-пользователь Виталий в комментариях предложил: "Пусть еще столовку осветит до кучи".

Отметим, что в настоящий момент администраторы сообщества уже удалили комментарии.

Напомним, после смерти 11-летнего школьника, отравившегося в кафе спорткомплекса "Олимпия", возбуждено уголовное дело.

Отравление произошло 15 ноября. Потерпевшими признаны 35 посетителей заведения, в том числе трое детей.