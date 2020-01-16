"Пусть еще столовку освятит до кучи". В спорткомплексе, где от отравления умер ребенок, освятят бассейн

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/electrician/panel/, быстро и недорого.
Здесь http://perevozki.youdo.com/rostov/negabaritnye/tag/avtovoz/: подробнее тут.
Услуги плотников: http://remont.youdo.com/carpentry/konopatki/tag/doma/, подробности...



Общество Приволжский ФО Пермский край
бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

"Пусть еще столовку освятит до кучи". В спорткомплексе, где от отравления умер ребенок, освятят бассейн

Воду в бассейне спорткомплекса "Олимпия" освятят. Об этом сообщается на официальной странице спорткомплекса в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"19 января в 19.00 в честь праздника Крещения отец Олег, священнослужитель церкви Святого великомученика целителя Пантелеймона, проведет освящение воды бассейнов", - говорится в сообщении спорткомплекса.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

"Может больше трагедий не будет..." - высказалась подписчица Анна. Пользователь с ником Sniper Perm выразил мнение, что "Олимпия сошла с ума". "Ничего не имею против религии, но спорткомплекс это светский объект, подобные мероприятия, на мой взгляд, в нем неуместны", - отметил подписчик Антон. Интернет-пользователь Виталий в комментариях предложил: "Пусть еще столовку осветит до кучи".

Отметим, что в настоящий момент администраторы сообщества уже удалили комментарии.

Олимпия, удаленные комментарии(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, после смерти 11-летнего школьника, отравившегося в кафе спорткомплекса "Олимпия", возбуждено уголовное дело.

Отравление произошло 15 ноября. Потерпевшими признаны 35 посетителей заведения, в том числе трое детей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Пусть еще столовку освятит до кучи". В спорткомплексе, где от отравления умер ребенок, освятят бассейн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спорткомплекс Олимпия, бассейн, Крещение, освящение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров