Зюганов предложил Мишустину учесть позитивный опыт Грудинина и Примакова и отрицательный – Сердюкова и Фурсенко

"Сегодня у нас появилась надежда, что можно изменить курс. Но это надо сделать совместными силами президента, правительства и парламента", - заявил в Госдуме глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что ситуацию в предыдущем правительстве загубил "безответственный" финансовый блок и предостерег Михаила Мишустина от ошибок предшественников. Также глава коммунистов предложил с умом подходить к золотовалютным резервам и перенимать опыт Примакова и его соратников в бытность того премьером. Зюганов припомнил таких "неудачников" правительства как Сердюков и Фурсенко. Он предложил брать пример с Павла Грудинина в бизнесе.