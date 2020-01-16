28 Июля 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Напоследок. Правительство Медведева перед отставкой поощрило двух сенаторов от Югры

Экс-премьер Дмитрий Медведев, еще возглавляя федеральное Правительство, подписал распоряжение о поощрении 11 представителей регионов в Совете Федерации. Оказались в списке сенаторы от ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован сегодня на портале правовой информации. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу почетную грамоту Правительства России получили сенаторы от Югры, члены комитета верхней палаты парламента по экономической политике Юрий Важенин и Эдуард Исаков.

Напомним, все министры ушли со своих постов 15 января после оглашения послания президента России Федеральному собранию. В эти минуты в Москве идет заседание Госдумы, на котором депутаты решают, будет ли глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин новым премьером.

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Напоследок. Правительство Медведева перед отставкой поощрило двух сенаторов от Югры

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Теги: Дмитрий Медведев, Юрий Важенин, Эдуард Исаков, сенатор. Совет Федерации



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