Напоследок. Правительство Медведева перед отставкой поощрило двух сенаторов от Югры

Экс-премьер Дмитрий Медведев, еще возглавляя федеральное Правительство, подписал распоряжение о поощрении 11 представителей регионов в Совете Федерации. Оказались в списке сенаторы от ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован сегодня на портале правовой информации. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу почетную грамоту Правительства России получили сенаторы от Югры, члены комитета верхней палаты парламента по экономической политике Юрий Важенин и Эдуард Исаков.

Напомним, все министры ушли со своих постов 15 января после оглашения послания президента России Федеральному собранию. В эти минуты в Москве идет заседание Госдумы, на котором депутаты решают, будет ли глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин новым премьером.