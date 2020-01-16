В Тюмени продают исторический памятник архитектуры за 150 миллионов

Стало известно о продаже особняка гласного Тюменской городской думы, расположенного в самом центре Тюмени на улице Ленина. До недавнего времени внутренняя отделка здания была "проблемной", однако после того, как его приобрел нынешний собственник, особняк был подвержен черновой отделке. Полной реставрацией владелец решил не заниматься в связи с неизвестностью будущего назначения здания. Общая площадь четырехэтажного особняка (с цокольным и мансардным этажами) составляет 1550 кв.м.

Анатолий Колногоров, эксперт по недвижимости компании "Этажи", занимающийся продажей особняка, отмечает, что здание, помимо ярко-выраженной дворцовой архитектуры, имеет еще и удачное расположение в центральной части города: в шаговой доступности от главных достопримечательностей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе федеральной компании "Этажи", шансы на то, что здание будет подвержено сносу под застройку более прибыльного сооружения - нулевые, поскольку особняк является историческим памятником тюменской архитектуры. Соответственно у владельцев имеются ограничения в части сноса и изменения фасадного вида здания.

Особняк рассматривают два банка. Один инвестор заинтересован в строительстве гостиничных сетей на федеральном уровне, второй же региональный и рассматривает здание под ресторанный комплекс.

"Внутри достаточно интересная архитектура. Сооружение бескоридорного типа, в середине находится большая комната, а далее идут отдельные помещения. Это довольно удобная планировка и с точки зрения гостиничного комплекса, и с точки зрения расположения ресторана, а также для банковских целей, как, к примеру, прием посетителей. Конкретно ресторан очень интересует цокольный этаж с купольными потолками, из-за достаточно специфического дизайна. Для Тюмени так точно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее особняк принадлежал преуспевающему купцу, гласному Тюменской городской думы В.И. Князеву, сыном которого являлся знаменитый советский поэт Василий Князев (Красный звонарь), известный написанием Песни коммунаров, совместным созданием с В. Володарским "Красной газеты" и романом "Деды", повествующим, в том числе, и о детстве, проведенном в имении.

Дом был построен в 1887 г. и за это время в разные периоды был использован в различных целях. Так, в начале XX века первый этаж был отдан под магазины виноторговцев братьев Дмитриевых, и братьев Рыбаловых, пивной склад и офицерский клуб. Вторым этажом располагали хозяева особняка совместно с молельной тюменских евреев. С 1973 г. вплоть по 2007 г. в здании находилась травматологическая поликлиника. После особняк на протяжении 10 лет не мог найти покупателя.