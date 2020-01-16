28 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Никакой бомбы в администрации Екатеринбурга не нашли: сотрудники возвращаются в здание

Проверка здания администрации Екатеринбурга, сотрудников которой сегодня в срочном порядке эвакуировали, завершена. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание городской ратуши эвакуировали в четверг днем. Причиной стало то, что поступил сигнал о заложенной бомбе.

В настоящий момент проверка завершена, ничего подозрительного в здании не обнаружено. Как отметили в администрации, сейчас все сотрудники возвращаются на свои рабочие места.

Как сообщало Накануне.RU, мэрию Екатеринбурга эвакуировали в декабре прошлого года: тогда также поступило сообщение о минировании. Как и в этот раз, тревога оказалась ложной.

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Никакой бомбы в администрации Екатеринбурга не нашли: сотрудники возвращаются в здание

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Теги: мэрия, эвакуация, здание, Екатеринбург



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