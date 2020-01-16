28 Июля 2020
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Политика За рубежом
Европарламент (2013) | Фото:

В Европарламенте обвинили российские власти в "искажении" истории Второй мировой

Еврокомиссия не собирается мириться с попытками исказить историю Второй мировой войны и перекладыванием вины за начало конфликта на Польшу и Запад. Об этом заявила зампредседателя комиссии Вера Йоурова.

В свою очередь лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер также призвал власти России не пытаться "переписать историю".

"Нельзя отрицать, что пакт Молотова - Риббентропа привел к началу Второй мировой войны", - заявил он, добавив, что не умаляет при этом огромные потери СССР в ходе войны, и героизм советских солдат.

Напомним, в декабре Владимир Путин осудил резолюцию ЕП в честь 80-летия начала Второй мировой войны, согласно которой война началась "в результате нацистско-советского соглашения". Президент РФ подчеркнул, что войну спровоцировал не пакт Молотова - Риббентропа.

На пресс-конференции Путин заявил, что СССР ввел войска в Польшу только после того, как немцы отошли из уже занятых ими районов, а польское правительство уже бежало за границу.

"Сталин не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером. Был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, это правда, но обращаю внимание, что СССР – последнее государство Европы, которое сделало это. "Секретные протоколы", "Польша", но Польша сама участвовала в разделе Чехословакии. Сделали то же самое. Советские войска зашли в Польшу, да, но только после того, как польское правительство утратило контроль за своими войсками и тем, что происходило в стране", - сказал Путин.

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В Европарламенте обвинили российские власти в "искажении" истории Второй мировой

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Теги: европарламент, вторая мировая война



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