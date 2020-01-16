Наша цель – стать незаметными: Мишустин ответил на вопросы депутатов Госдумы

Кандидат в премьер-министры российского Правительства Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов Госдумы

О нацпроектах

Надо стимулировать рост инвестиций. Вернуть доверие между властью и бизнесу, серьезно поговорить о том, что мешает. Мы должны сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов – они для стимулирования инвестиционного роста и были придуманы. И предусмотреть расходы на создание инвестклимата Фонда национального благосостояния.

О цифровой экономике

Мир стоит на пороге очень больших изменений. Трансформация цифровая затрагивает все отрасли экономики. Новые топ-20 мировых компаний – это цифровые компании. Через десять лет их сменят новые стартапы. У России есть замечательные решения и свои платформы, важно помочь нашим умным ребятам. Помочь с экспортом, а правительству надо думать о том, чтобы стать умной платформой. Мы так делали в налоговой службе – наша цель: стать незаметными.