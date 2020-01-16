В Зауралье на участие в конкурсе по формированию Губернаторского резерва заявились более 900 человек

В Курганской области завершили прием заявок на участие в конкурсе по формированию Губернаторского резерва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, всего было подано 984 заявки.

Сейчас для участников организуют следующий этап - дистанционное тестирование. Ссылки на тестирование все участники получат на электронную почту, его нужно будет пройти с 16 по 19 января.

Победители конкурса будут включены в Губернаторский резерв и получат возможность трудоустройства на вакантные должности в органы власти региона.