Мишустин высказался против списания долгов россиян

Кандидат в премьер-министры российского Правительства Михаил Мишустин, выступая сегодня перед Госдумой, высказался против списания долгов россиян

"Я плохо отношусь к идее списания долгов. В первую очередь – как пока действующий налоговик", - заявил Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В нижней палате парламента сегодня рассматривают кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны. По мнению кандидата, списание долговых обязательств приведет к огромному количеству банкротств, что негативно отразится на всех россиянах, а не только на имеющих проблемы с выплатами по кредитам.