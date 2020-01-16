28 Июля 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2020) | Фото: youtube

Мишустин пообещал сохранить преемственность курса ушедшего правительства в аграрной политике

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин пообещал, что депутаты могут рассчитывать на преемственность курса ушедшего Правительства в аграрной политике.

"Рассчитывать можете. Это будет важнейшим приоритетом работы правительства", - сказал Михаил Мишустин, отвечая на пожелание депутата Владимира Кашина (КПРФ) сохранить кадровый состав правительства в секторе, отвечающим за аграрный комплекс. 

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Госдуме сегодня депутаты рассматривают кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра страны.

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Мишустин пообещал сохранить преемственность курса ушедшего правительства в аграрной политике

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Теги: михаил мишустин, выступление, госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2020 14:43 Мск Наша цель – стать незаметными: Мишустин ответил на вопросы депутатов Госдумы

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