Мишустин пообещал сохранить преемственность курса ушедшего правительства в аграрной политике

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин пообещал, что депутаты могут рассчитывать на преемственность курса ушедшего Правительства в аграрной политике.

"Рассчитывать можете. Это будет важнейшим приоритетом работы правительства", - сказал Михаил Мишустин, отвечая на пожелание депутата Владимира Кашина (КПРФ) сохранить кадровый состав правительства в секторе, отвечающим за аграрный комплекс.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Госдуме сегодня депутаты рассматривают кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра страны.