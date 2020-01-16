Правительство должно чувствовать, что с него будет спрос: Мишустин выступил перед Госдумой

"С формальной точки зрения кандидатура, внесенная президентом, соответствует федеральному закону "О правительстве". Михаил Мишустин активно присутствует в Госдуме в различных форматах, уже два дня он здесь присутствует непрерывно в новом статусе, - представил полпред России в Госдуме Гарри Минх кандидата. – Основные вопросы уже заданы, общение с фракциями состоялось. Мишустин – доктор экономических наук, привык на все проблемы смотреть системно – по образованию он инженер-системник. Хочу отметить, что он в системе исполнительной власти работает с августа 1998 года".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле парламент будет заслушивать отчет премьер-министра о работе и призвал готовить к этому моменту вопросы к Мишустину.

"Президент задал высокий темп работы во время послания Федеральному собранию. Он связывает нацпроекты в единую, масштабную программу – программу социальной справедливости. На первом месте – забота о детях, о семье. Благодаря макроэкономической стабильности у нас имеются все возможности для реализации задач, поставленных президентом", - сказал кандидат на пост премьер-министра российского Правительства Михаил Мишустин.

Он также призвал депутатов и регионы помочь Правительству в реализации тех льгот и выплат, которые были озвучены Путиным.

Мишустин сразу вспомнил о горячем питании для школьников младших классов, о новой системе оплаты труда медработников – в общем, о тех темах, которые накануне поднимал президент, и которые, по словам кандидата в премьеры, сегодня обсуждались с депутатами Госдумы.

"Важнейший вопрос – качество управления. Президент поручил Правительству быть в авангарде", - отметил Мишустин. Он во многом повторил тезисы послания президента, но добавил и свои комментарии, например, акцентировал внимание на необходимости помочь малому бизнесу – у Путина эта тема так ярко не звучала. Мишустин предложил меры по развитию бизнеса в технологическом секторе, в ОПК, в сельском хозяйстве.

Кандидат в премьеры отметил и необходимость развития инфраструктурных проектов, например, строительство дорог, в том числе и платных.

"Я буду ориентировать новое Правительство на тесное партнерство с парламентом. Все члены Правительства будут нести персональную ответственность за достижение поставленных целей. Правительство должно всегда чувствовать, что с него будет спрос. Правительство и Дума доказали, что умеют работать в связке", - заключил Мишустин.