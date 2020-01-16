В Нижневартовске водители "скорой" могут объявить забастовку. Ситуация на контроле депздрава

В соцсетях появилась информация о забастовке водителей "скорой помощи" Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что водители отказываются выходить на работу с 1 февраля в связи с несогласием с условиями труда, которые предложила компания "АК-47", с которой заключен договор на оказание транспортных услуг.

"Очередная забастовка. Водители "скорой" Нижневартовска высказывают свое неудовольствие. С 1 февраля должен быть новый работодатель "АК-47". Сегодня были на собеседовании. Сказали, что по договору сейчас 120 рублей будет. По ИП - 180" - комментирует видеозапись закадровый голос автора ролика.

В конечном итоге, по некоторым данным, заработок водителей снизится на 10 тыс.

Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения Югры. В ведомстве заявили, что опубликованное видео в действительности является лишь коллективным обсуждением новых условий оплаты труда с компанией "АК-47". Встреча коллектива протестный характер не носит. Угрозы остановки станции СМП нет - медицинская помощь будет, как и требуется, оказываться жителям города.

"В настоящий момент станция скорой медицинской помощи располагает 26 единицами транспорта: 12 машин - автомобили в рамках контракта по аутсорсингу транспортных услуг, 14 машин принадлежат учреждению. В случае нарушения условий договора и при непредоставлении машин скорой помощи БУ "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" в обязательном порядке и в короткие сроки введет на линию свой транспорт, что никак не отразится на услугах оказания скорой медицинской помощи для населения города", - прокомментировали ситуацию в департаменте.

Напомним, ранее в Нижневартовске уже возникала проблема с водителями "скорых". В ноябре прошлого года они пожаловались н задержки по зарплате. В департаменте здравоохранения отметили, что услуги по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи с 1 января 2018 года в учреждении оказывает ООО "Феникс-Менеджмент".

"Департаментом здравоохранения и БУ "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" обязательства по контракту с ООО "Феникс-Менеджмент" выполнены: денежные средства по контракту выплачены в полном объеме и в установленные контрактом сроки", - подчеркнули в ведомстве.