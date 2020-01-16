В челябинском облизбиркома выбрали нового секретаря

Секретарем избирательной комиссии Челябинской области избран Вячеслав Волчков. Его кандидатуру члены облизбиркома поддержали единогласно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома.

Напомним, в декабре губернатор Алексей Текслер досрочно прекратил полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Натальи Климович. Она входила в состав облизбиркома по квоте губернатора. Новым членом избирательной комиссии Челябинской области по решению главы области стал Вячеслав Волчков.

Ранее Волчков работал в ТИКе Центрального района Челябинска, с 2018 года стал консультантом организационного управления избирательной комиссии области.