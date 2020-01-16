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Происшествия Северо-Западный ФО В России
хоккеист Максим Соколов (2019) | Фото: ИТАР-ТАСС, Виктор Савич

СК: Жену экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил его старший сын

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об убийстве жительницы поселка Новая Романовка и покушении на убийство ее младшего сына. Об этом сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Напомним, трагедия произошла в доме российского хоккеиста, бывшего вратаря сборной страны Максима Соколова.

хоккеист Максим Соколов(2019)|Фото: ИТАР-ТАСС, Виктор Савич

Следователи установили, что Ирину Соколову убил ее старший сын. Изначально подозрения падали на младшего, 15-летнего Арсения.

Как сообщили в СК, 18-летний Максим Соколов страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении.По данным следствия, он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, затем своему младшему брату, а после – себе.

Напомним, убийство произошло 13 июня 2019 года. В доме, по данным СК, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, а также ее старший сын - 18-летний Максим Соколов, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Младший сын на допросе заявил, что якобы стал свидетелем кровавой расправы над Ириной Соколовой, он сумел спастись и убежать к соседям. Вернувшись с подмогой, мальчик увидел мертвую мать, а рядом с ним раненого брата. Арсений был задержан и допрошен следователями.

По данным Mash, младший сын легендарного хоккеиста заявил, что его брат готовил ритуальное убийство - себя и всей семьи.

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СК: Жену экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил его старший сын

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Теги: максим соколов, сын, убийство, ирина соколова



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