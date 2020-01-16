28 Июля 2020
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Общество Курганская область
детский парламент (2020) | Фото: vk.com группа &quot;Детский парламент Кургана&quot;

В Кургане создали детский парламент, который будет продвигать свои инициативы в гордуму

В кургане появился детский парламент - организаторы утверждают, что подобное объединение - первое в России, говорится в группе парламента в соцсети "Вконтакте".

На оргсобрании, посвященном созданию объединения, присутствовали глава Общественной молодежной палаты Сергей Лоськов и руководитель Курганского дома молодежи Марина Самойлова - именно под пристальным контролем этих двух организаций члены детского парламента будут трудиться на благо своего города.

В оргкомитет парламента вошли более 20 человек - это школьники Кургана. Каждый член детского парламента сможет выдвигать свои идеи, инициативы и законопроекты, которые потом пойдут в Общественную молодежную палату, а далее - в Курганскую городскую думу.

На заседаниях детского парламента Кургана будут проводить образовательные программы и встречи с депутатами областной и городской дум.

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В Кургане создали детский парламент, который будет продвигать свои инициативы в гордуму

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Теги: Курган, детский парламент, Никита Киселев



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