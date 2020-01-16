Мэрию Екатеринбурга опять эвакуировали

В четверг днем в Екатеринбурге эвакуировали здание городской администрации. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Известно, что всех сотрудников по громкой связи призвали покинуть рабочие места и выйти на улицу. Причины массовой эвакуации пока неизвестны.

По некоторым данным, поступило сообщение о минировании.

Напомним, в прошлый раз мэрию Екатеринбурга эвакуировали в декабре прошлого года. Тогда поступили сигналы о минировании администрации города, железнодорожного и автовокзала, Арбитражного суда и некоторых других. Тревога оказалась ложной.