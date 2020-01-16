Женаты и с детьми: названы самые закредитованные категории россиян

Каждый третий россиянин пользуется кредитными продуктами. Активнее других берут кредиты семьи с детьми и матери-одиночки, а реже всего – неработающие пенсионеры. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ для Минфина России и Всемирного банка.

41% работающих россиян берет кредиты. Также для россиян моложе 55 лет есть и дифференциация по семейному положению: чаще берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Также займы имеют больше половины (51%) матерей-одиночек с двумя детьми и 45% матерей-одиночек с одним ребенком. Семейные пары без детей обращаются за кредитами реже тех, у кого есть дети. Россияне без супруга/супруги берут кредиты еще реже.

После 55 лет кредитную активность начинает определять не семейный, а трудовой статус. Работающие люди в этой возрастной группе берут кредиты намного чаще, чем неработающие пенсионеры.

Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется кредитными продуктами. При этом наличие кредитов практически не зависит от финансового статуса человека: заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп от самых богатых до самых нуждающихся.

Для каждого третьего россиянина, имеющего кредиты, сумма ежемесячных выплат по ним не превышает 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков платят от 11 до 20%. Для 16% россиян, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного бюджета.

При этом среди малоимущих заемщиков выше доля закредитованных (тех, кто отдает на выплаты по кредитам более 30% семейного дохода), чем среди более обеспеченных.