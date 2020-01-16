В Сургуте уволен силовик, который, будучи нетрезвым, оказал сопротивление коллегам

В Сургуте два силовика потеряли свои должности после того, как один из них, будучи пассажиром автомобиля, начал драку с коллегами, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, в экономической столице Югры глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД Александр Тетерятников попался пьяным за рулем – такая информация опубликована в местных соцсетях и СМИ. Пользователи опубликовали ролик, на котором человек, очень похожий на силовика, попался коллегам, когда нетрезвым управлял автомобилем. Они пригласили Тетерятникова на освидетельствование, после чего тот, оказав сопротивление, был закован в наручники. В пресс-службе окружного УМВД Накануне.RU ранее сообщили, что глава управления Василий Романица инициировал служебную проверку.

"Тетерятников уволен по отрицательным мотивам, по этому же основанию должность потерял замначальника ГИБДД Сургута Евгений Духовников. В ходе проверки установлено, что Тетерятников был пассажиром, но он оказывал сопротивление законным действиям сотрудников ГИБДД, из-за чего к нему и была применена сила. Действия инспекторов признаны законными и обоснованными", - сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина.