28 Июля 2020
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ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая 2020 года - источник

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. "До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая 2020 года - источник

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Теги: поправки в конституцию, референдум, всенародное голосование



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