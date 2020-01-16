Напомним, трагедия произошла днем 12 января возле села Верхний Суварыш. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, дерево упало неконтролируемо.

Молодой мужчина в Зауралье погиб под упавшим деревом из-за нарушений требований безопасности





