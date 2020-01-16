Молодой мужчина в Зауралье погиб под упавшим деревом из-за нарушений требований безопасности
23-летнего мужчину в Далматовском районе Зауралья убило упавшее дерево из-за нарушений техники безопасности.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, дерево упало неконтролируемо.
Сейчас назначены соответствующие экспертизы, возбуждено уголовное дело.
Напомним, трагедия произошла днем 12 января возле села Верхний Суварыш. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.