Госдума одобрила в первом чтении появление в России Городов трудовой доблести

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении статуса Городов трудовой доблести. Ряд российских городов ранее уже заявили о намерении претендовать на это звание, среди них – Екатеринбург и Нижний Тагил. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2019 года.

"В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига нашего народа на полях сражений, учреждены и присвоены почетные звания "Город-герой" и "Город воинской славы". Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией и ее сателлитами. Проектом федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" устанавливаются правовые основания присвоения указанного звания городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

"Основание для присвоения звания – наличие предприятий, которым присваивались госнаграды, наличие сотрудников предприятия, которые тоже были награждены, и это должны быть факты трудового героизма жителей города", - сказал полпред президента РФ в ГД Гарри Минх, представляя законопроект.

Согласно законопроекту, в городах трудовой доблести будут установлены стелы с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении этого звания. Также в этих населенных пунктах будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города. Финансирование этих мероприятий предусматривается за счет региональных и муниципальных финансовых изысканий, рассказал Гарри Минх.

"Инициатива о присвоении будет исходить от людей и общественных организаций, например, от совета ветеранов города. Далее органы местного самоуправления ищут источники финансирования, в том числе спонсорского и меценатского. Везде должны найтись люди богатые, которые готовы поддержать такую инициативу. Пока логика такая, если она будет хромать – будем думать", - считает полпред президента.

Депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР) предложил распространить практику присвоения звания Город трудовой доблести и на иностранные населенные пункты, например, Баку, который во время Великой Отечественной поставлял топливо для всех фронтов. Тем более, что города-герои есть в соседних странах. Александр Кравец (КПРФ) предложил установить и отличительный знак – по аналогии с золотыми звездами городов-героев. Он также обратил внимание на то, что изготовление памятных знаков должно финансироваться из федерального бюджета, поскольку у разных муниципалитетов в регионах доходы и возможности по поиску меценатов разные.