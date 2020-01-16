28 Июля 2020
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Политика В России
Егор Гайдар (2010) |

Кудрин расхвалил Гайдара

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин расхвалил первого премьера РФ Егора Гайдара на форуме "Долгое время: 10 лет памяти Е.Т. Гайдара". Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Кудрин заявил, что его ведомство будет реализовывать идеи Гайдара о том, что государство нужно максимально изгнать из экономики, путем проверок госкомпаний. Как следует из слов Кудрина, Счетная палата будет выискивать недостатки в работе госкомпаний, чтобы убеждать в необходимости их продажи. Это будет одним из приоритетов Счетной палаты на ближайшие годы. Под пристальное внимание попадут "Газпром", "Ростех" и другие компании.

Напомним, почти половина россиян считают, что "реформы" Гайдара были разрушительными для российской экономики, причем за девять лет доля недовольных ими увеличилась более чем на 20%. Положительно оценили "реформы" лишь 1% россиян, хотя девять лет назад таковых было 7%.

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Кудрин расхвалил Гайдара

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Теги: Алексей Кудрин, Егор Гайдар



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