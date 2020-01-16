28 Июля 2020
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Политика Украина
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

Мишустина внесли в базу "Миротворца"

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Основанием для внесения в список называется то, что Мишустин "сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым".

Информация об этом появилась 15 января, сразу после того, как глава ФНС России был выдвинут президентом Владимиром Путиным на должность главы правительства.

В Крыму Мишустин был в апреле 2015 года – он посещал налоговую инспекцию в Ялте.

Напомним, в среду, 15 января, после послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров.

16 января фракции "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" поддержали кандидатуру Мишустина на посту премьера. Фракция КПРФ в Госдуме воздержалась при голосовании по этому вопросу.

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Мишустина внесли в базу "Миротворца"

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Теги: михаил мишустин, миротворец



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